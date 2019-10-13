ضبط حلاق بحوزته سلاح آلي و73 طلقة بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على حلاق بحوزته سلاح آلي وكمية من الذخيرة بمنطقة السلام.
وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن "أحمد"، حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف العقيد أيمن سمير مأمور قسم السلام أول؛ وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب عمرو عزت حامد، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية تحمل، غير مبلغ بسرقتها، عدد 3 خزينة بداخلهم 73 طلقه من ذات العيار.
وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية لا يمكنه الإرشاد عنه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.
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