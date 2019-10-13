الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في سرقة الدراجات النارية.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج، من أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتها مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة البيع وأرشدا عن الدراجة النارية "المبلغ بسرقتها" بمنزل أحدهما وأرشدا عن ثلاثة دراجات نارية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.