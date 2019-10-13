مصر | حبس تشكيل عصابة سرقة "الهواتف" بالدرجات البخارية في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابة سرقة "الهواتف" بالدرجات البخارية في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين باستخدام التوكتوك والدرجات البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قد تلقى الرائد كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا يفيد بأن كل من "أحمد.م"، 19 سنة، عاطل، و"عمرو.س"، 33 سنة، عاطل، "محمود.ع"، 23 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات البخارية.

وأثبتت التحريات صحة ما جاء في البلاغ المقدم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطهم أثناء قيامهم بمزواله نشاطهم الاجرامي وتم ضبطهم ومعهم دراجة بخارية "توك توك" ملك المتهم الأول والمستخدم في ارتكاب وقائع السرقة.

وبعرضهم على النيابة العامة وبمواجهتهم أقرو بقيامهم بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

