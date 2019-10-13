مصر | النيابة تطلب التحريات حول واقعة تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات حول واقعة تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث، حول الحادث الذي وقع صباح اليوم بين أتوبيس وسيارة نقل بشارع أحمد سعيد بمنطقة بالوايلي، كما أمرت بتشكيل لجنة من المرور للمعاينة وتحديد الأسباب وحصر الخسائر.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت، بلاغا من من الخدمات المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلي، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.

وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان، وتبين انقلاب الأتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال ومشرفة والسائق، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

