أخبار مصر | غدا.. إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بالأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بالأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء مؤتمر صحفيًا موسعًا لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام، غدا الاثنين الساعة 12 ظهرا بدار الحكمة.

وكشفت المؤشرات النهائية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين، بانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة الفرعية بمحافظة القاهرة بمقر دار الحكمة، تقدم الدكتور حسين خيرى، على منافسيه على مقعد النقيب العام للأطباء.

يذكر أن مقر نقابة أطباء القاهرة بدار الحكمة، شهد إقبالًا كثيفًا من الأطباء، للتصويت على مقاعد انتخابات التجديد النصفي، بخلاف الانتخابات السابقة حيث امتد طابور الناخبين لعدة أمتار خارج اللجنة.