أخبار مصر | "عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الأول لإطلاق تطبيق "ادرس في مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الأول لإطلاق تطبيق "ادرس في مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أمس السبت، حول الاجتماع التنسيقي الأول بشأن تطبيق "ادرس في مصر"، وذلك بمقر الإدارة بمدينة نصر، بحضور ممثلين عن الوزارة والجامعات.

وأكدت د. رشا كمال على أهمية تطبيق "ادرس في مصر" ليساهم في تعريف الطلاب الوافدين بالخدمات التي تقدمها الجامعات بجانب سهولة وصول المعلومة إلى الطلاب الوافدين.

وأوضحت د. رشا كمال، أنه تمت إضافة البرامج المميزة التي تقدمها الكليات وإضافة اللغة الإنجليزية إلى التطبيق لكي يتمكن الطلاب غير الناطقين باللغة العربية من الحصول على كافة المعلومات، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة لغة ثالثة بجانب العربية والإنجليزية إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تعرف الحضور على الإضافات الجديدة للتطبيق، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حول ما يحتاجه التطبيق من إضافات، لكي يحاكي أشهر التطبيقات العالمية في مجال التعليم، ويقدم خدمة متميزة تساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

