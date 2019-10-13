أخبار مصر | "عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول فعاليات إحياء الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر بالجامعات المصرية

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن احتفال الجامعات بذكرى انتصارات أكتوبر والأحداث التاريخية، يأتي في إطار دورها التوعوي والخدمي، بربطها بالمجتمع في مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية، باعتبار الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فقط.

وأوضح التقرير، أن الاحتفالات تضمنت عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.

وأشار التقرير، إلى تنظيم جامعة مدينة السادات ندوة تناولت تطور الجيش المصري مع قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، والدور الذي يقوم به الجيش المصري لحماية السلام والاستقرار، وعن حرب الاستنزاف، وما صاحبها من بطولات مهدت لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف التقرير، مشاركة جامعة طنطا في فعاليات لقاء شباب الجامعات المصرية، الذي نظمته المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام؛ احتفالًا بالذكرى الـ ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك ١٤٠ طالبًا وطالبة في فعاليات اللقاء، والتي بدأت باللقاء الرياضي بين الجامعات المصرية بالصالة المغطاة، وكذا زيارة لميدان الرماية والذى يعتبر أحدث ميدان رماية بمنطقة الشرق الأوسط، وأرض اصطفاف الأسلحة، كما تم تنظيم جولة داخل قاعدة محمد نجيب، وزيارة معرض الأسلحة، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر ومكافحة الإرهاب فى سيناء.

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واستكمالاً لاحتفالات جامعة قناة السويس بنصر أكتوبر تم عرض فيلم الممر على مسرح الجامعة، بحضور حشد طلابي كبير، والذي عكس حضورهم الروح الوطنية والانتماء التي ظهرت واضحة في تفاعلهم وتصفيقهم للمشاهد الدرامية المؤثرة.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي مهرجان للأنشطة الطلابية تحت شعار العبور الجديد، احتفالاً بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر، حيث تم عرض فيلم الممر الذى جسد عمل إبداعي للبطولات العسكرية للقوات المسلحة، وتضحياتهم خلال المواجهة، واستعادة الذاكرة الوطنية وبث روح النصر والوقوف بجوار الدولة المصرية في حروبها وتحدياتها ببناء وعى جمعي لمواجهة الشائعات بالحقائق.

فيما نظمت جامعة حلوان ندوة بعنوان " أكتوبر حكاية نصر.. العبور الجديد"، والتي تهدف إلى استحضار روح أكتوبر المجيد لدى الطلاب، وكيفية استعادة قواتنا المسلحة السيادة والكرامة المصرية والعربية بعبور خط بارليف المنيع وتحقيق ملحمة ومعجزة شهدت لها الأكاديميات العسكرية العالمية بذل فيها المصريون أرواحهم و أموالهم.