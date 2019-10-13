أخبار مصر | بإجمالي 571 مليون دولار.. توقيع عقود صيانة وتنفيذ مشروع القطار المكهرب

شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع عدد من العقود المتعلقة بمشروع القطار الكهربائي " السلام العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان "، بإجمالي تكلفة بلغت 571 مليون دولار.

تكلفة عقود مشروع القطار المكهرب:

ووزعت هذه التكلفة على:- أولا عقد الصيانة للأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالي 110 مليون دولار.- ثانيا عقود تنفيذ الأعمال المدنية والسكة للمشروع بواسطة الشركات المصرية (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - شركة النيل العامة للطرق والكباري - الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات – المقاولون العرب - أوراسكوم – بتروجيت – كونكورد - أبناء حسن علام) بإجمالي تكلفة مقدارها 461 مليون دولار.

أطراف توقيع عقود مشروع القطار المكهرب:

قام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الصيني السيد تشين نائب رئيس شركة أفيك إنترناشيونال.

أبرز معلومات عن مشروع القطار المكهرب:

- بدء تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، منذ شهر مايو الماضي حيث استلمت الشركات المواقع على الأرض.

- بدأت الشركات في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات.

- خط القطار المكهرب يبلغ طوله 70 كم.

- سيخدم 350 ألف راكب يوميا.

- تبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا.

- سيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهرا.

- تقوم شركات المقاولات المصرية بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها.

- ستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب التنفيذ.

- السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كمس.

- يشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي.

- تجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

- ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.

- متابعة يومية لمعدلات تنفيذ هذا المشروع، حتى إنجاز هذا المشروع الهام.

جدير بالذكر أنه سيعقد الاجتماع الأسبوعي بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذه لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

