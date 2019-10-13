التضامن: ختام المرحلة الثانية من مبادرة الدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي نظمتها الوزارة في محافظة دمياط بمشاركة 120 فتاة من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وقد حضر الاحتفال حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ومدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

وصرحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية، بأن الفعاليات تضمنت احتفالية تحت عنوان «في حب مصر» بمشاركة الفتيات من 7 مؤسسات في مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، أيضاً تم تنظيم رحلات ترفيهية للفتيات.

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وأشارت إلى أن المؤسسات المشاركة هي دار ضيافة القبة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنصورة ومؤسسة رعاية الفتيات بالباكتوش ومؤسسة القاصرات ببورسعيد ودار الفتاة لرعاية الفتيات بالإسكندرية ودار ضيافة البنات بدمياط

وأكدت الألفي على أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الأبناء وتلبية احتياجاتهم والمشاركة الفعالة في مظاهر الحياة العامة وتعديل سلوكهم عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساهم في دمج أبناء دور الرعاية

كما أكدت الألفي أن عدد مؤسسات الرعاية يبلغ 40 مؤسسة منها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 دور ملاحظة، وأضافت أن مؤسسات الدفاع الاجتماعي تعمل على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو للانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين حتى لا يتردى أحد أبنائها بعد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و189 نادى دفاع اجتماعي.

الجدير بالذكر أنه في ختام الاحتفال تم توزيع الهدايا على كافة الفتيات المشاركات، كما تم تكريم المتسابقات الفائزات حيث حصل على المركز الأول في المسابقات الدينية والثقافية دار ضيافة البنات بدمياط، وتليها في المركز الثاني دار ضيافة القبة للفتيات بالقاهرة.

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية