شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نُخطط للاكتفاء بمياه التحلية من البحار في المدن المُطلة على السواحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات المشاركين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، عقب ختام كلمته.

وبخصوص تساؤل رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، الكاتب الصحفي ياسر رزق، حول قضية «سد النهضة»، قال السيسي إن كلامه لا يتغير مع المصريين وإنه لا يوجد تحدٍ أمام المصريين سوى وحدتهم لأن التحديات موجودة في كل عصر.

وأضاف السيسي أن أهم تحدٍ هو وحدة المصريين وثباتهم، قائلاً: «أي حاجة سهلة إلا أنكم يا مصريين تضعيوا بلدكم وكل ما حدث في الفترة الماضية يهدف إلى انتصار بلا قتال»، مطالبًا المصريين بأن يحافظوا على بلادهم.

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وتابع السيسي أنه لولا أحداث 2011 لكان هناك توافق قوي وسهل على بناء السد، وكان سيتم تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تحقق المصلحة لكل الأطراف، لكن عندما «كشفت البلد ظهرها» كان من السهل حدوث أي شيء، مؤكدا أن الجيش المصري.

وقال: «بدأنا التحرك بعد تولي المسؤولية وكان هناك لقاء واتفاق إطاري مكون من 10 نقاط من بينها نقطتان مهمتان، وهما أسلوب ملء الخزان وتشغيله وكان هدف الاتفاق هو عدم الإضرار بمصر من ملء الخزان، وكان هناك اتفاق حول أنه في حال عدم وجود اتفاق سيتم اللجوء لطرف رابع للتوصل لاتفاق، وقامت لجان فنية بتحديد حجم الضرر الذي يمكن أن تتحمله مصر من ملء الخزان وعدد سنوات ملء الخزان، وخلال السنوات الماضية لم نصل لاتفاق حول هذه النقاط».

وعن دخول مصر مستوى «الفقر المائي»، قال السيسي إنه منذ 2014، تم التفاوض لتحقيق بنود الاتفاق بين مصر وإثيوبيا، لكن حجم المياه المُتاحة لمصر بالمعايير الدولية لا تكفي، وبناءً عليه تمت إعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة، لاستخدام المياه أكثر من مرة، بالإضافة لإنشاء محطات ضخمة لتحلية المياه، تكفي لتحلية مليون ونصف مليون لتر مياه يوميًا، مع التركيز على المدن المطلة على السواحل.

وأشار السيسي إلى أنه تم الانتهاء من هذه الخطة بالكامل، إذ قال: «نفذنا مشروعات بـ200 مليار لهذا الهدف».