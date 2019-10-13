شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا تستمعوا لما يقال على «السوشيال ميديا».. له أغراض بعضها خبيث جدًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أسئلة الحضور خلال لقائه، الأحد، شعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر المطرانية)، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها عليهم والتي دار موضوعها عن «الزواج والأسرة».

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وقال البابا: لا تستمعوا لما يقال على السوشيال ميديا لأن له أغراض بعضها خبيث جدًّا، انتبهوا ولتكن لديكم العقلية التي تفرز، والكنيسة المصرية كنيسة وطنية نحن لا نعمل بالسياسة ولكننا كنيسة وطنية، وكل شخص على أرض مصر هو مواطن مصري له كل حقوق المواطنة من أن يتكلم أو يقول رأيه في حدود أنه مواطن، والكنيسة من أيام مارمرقس وإلى أن يأتي المسيح لم تعمل بالسياسة وتربينا على هذا، لكن في نفس الوقت نحن مواطنون مصريون ديانتنا المسيحية القبطية، لكني مواطن وأساهم في هذا الوطن ومشغول بمشاكله والمسيح عندما قال لنا«أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض» الملح لا يظهر إلا عندما يعمل في وسط الناس وسط الطعام.

وأوضح: الفكرة التي طرحتها فكرة جيدة والمفترض أن يكون للكنيسة صوت واضح، لديكم الآباء الأحباء الموجودون هنا وبعض الأراخنة لكن لا أحد يتكلم باسم الكنيسة إلا الكنيسة نفسها ولا تستمعوا لأى أصوات أخرى نهائيًا والكنيسة مجردة من كل شيء ولا نسعى لشيء.

وأضاف: مصر بخير والأمور تتحسن ولا تسمعوا إلى كل الأشياء المغرضة، فبعد ثورتين ومتاعب كثيرة وبلادنا تزيد مليوني نسمة كل سنة تقريبًا -وهذا رقم كبير- ونحن دولة اقتصادها محدود، لكن مصر تجتهد الآن في كل ناحية، لا أقول إننا وصلنا للكمال أو وصلنا إلى درجة عالية ولكن مصر تبذل جهدًا سواء من القيادة السياسية أو الحكومة والبرلمان وتحاول أن تنهض وتكبر وتفكر بصورة جديدة من أجل المستقبل وهذا شيء عظيم وبصفة عامة الأمور جيدة ولكن في كل زمان هناك بعض الناس رؤيتها خاطئة وكلامها خاطئ ونظرتها سوداء لا ترى الأمورالجيدة، ولكن بصفة عامة نشكر ربنا الأمور بخير.