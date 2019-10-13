شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "البسوا المموه بيخافوا منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عز، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات أكتوبر بفيلم الممر قائلا: "الحقيقة النجاح اللي حققه الممر في الداخل والخارج وعند عرضه في التليفزيون أكد على رسالة مهمة جدا أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل ".

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وأضاف "عز" خلال الندوة التثقيفية التى تنظمها الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ، قائلا:" إذا كنا خلصنا جيشنا من بدرى وبنمتهن الآن التمثيل بس كل واحد من الموجودين لو رجع به الوقت والبلد طلبته أنه يلبس اللبس العسكرى تانى هيكون شرف وفخر".

وداعب الحضور قائلا: "أيام فيلم الممر تدربنا في معسكرات الصاعقة، والرجالة هناك قاموا معانا بالواجب وزيادة "، واختتم كلمته بجملة قوية: "البسوا المموه بيخافوا منه".