شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة تزور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس بالأمس، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان فى الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك ضمن أنشطة وفاعليات البرنامج.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف، ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وأعربت الدكتورة رشا عن سعادتها بإستضافة الفريق أسامة لها ولقادة المستقبل من الدفعة الثانية للبرنامج لكي يتعرفوا على عظمة القناة و أهمية قناة السويس الجديدة، قائلًة "أننا نحن جزء من إفريقيا وبرئاسة مصر للأتحاد الإفريقي أطلقت الأكاديمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ولابد أن ننقل تجربة البرنامج إلى الدول الإفريقية، نستهدف فى الدفعة الثانية ٤٠ جنسية إفريقية.

وتحدث الفريق أسامة عن أهمية القناة للمنطقة الاقتصادية كاستقبال المواد الخام التى يتم تصنيعها ثم تصديرها كمواد مصنعة، وجذب عدد كبير من المستثمرين.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التركيز على تنمية منطقة القناة للاستفادة من الموقع العبقري الفريد لها، وذلك من خلال الاعتماد على ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والتوزيع اللوجيستي.

تلا ذلك القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي . ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.

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وفي ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتورة رشا راغب، وبدورها قدمت "راغب" درع الأكاديمية للفريق ربيع.

جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي لهذا العام.