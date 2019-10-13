شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبرعاجل لها، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعو الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا

وكان تقرير سابق قد ذكر أن القصف التركي المتواصل على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا تسبب في فرار عدد من العائلات التي ينتمي أفرادها إلى تنظيم داعش المتشدد، وفق ما ذكر مسؤولون أكراد الأحد.

وقال المسؤولون، إن الهجوم التركي بدأ يقترب من مخيم للنازحين شمالي سوريا، يضم الآلاف من أفراد عائلات مسلحي تنظيم داعش مشيرين إلى أن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.

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وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة "يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية عبر الحدود ضد وحدات حماية العب الكردية السورية، التي تعتبرها جماعة إرهابية موالية لمسحلين أكراد على أراضيها.