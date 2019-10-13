شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: اشتباكات بين القوات التركية و "قسد " فى عين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام سورية، عن نشوب اشتباكات بين القوات التركية و"قسد" فى عين العرب بريف حلب، وذلك وفق ما ذكرته قناة "العربية" فى خبر عاجل.

ويواصل جيش الإحتلال التركى، عدوانه على شمال سوريا، لليوم الخامس على التوالى، وسط تنديد عربى ودولى بهذا العدوان.