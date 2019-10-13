شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: صرف 10 آلاف جنيه لبنات الصيدلى المتوفى عند الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة واللجنة المعاونة له والمكونة من كل من الدكتور عبدالناصر سنجاب، و الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، بإضافة بند جديد الى المادة الرابعة من لائحة صندوق الاعانات والزمالة (استحقاق) يتضمن صرف مبلغ 10 الاف جنيه فى حالة زواج بنات الصيدلي المتوفي (الأب ).

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأوراق المطلوبة لصرف المبلغ قسيمة الزواج خلال عام من تاريخ تحرير وثيقة الزواج ، بالإضافة لشهادة وفاة الأب.