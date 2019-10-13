استهدفوا خطوط المناطق الجبلية.. ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن السويس، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية بالسويس.

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، من مسئول أمني بإحدى شركات أنابيب البترول، باكتشافه سرقة بترول خام من خط وادى حجول بدائرة القسم، وذلك من محبس الغرفة الرئيسية وعدم وجود تلفيات بالخط ووجود آثار بترول أسفل المحبس.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي ضم 6 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية"، مُقيمون مابين دائرة قسمي شرطة "الجناين ، فيصل"، تخصص نشاطهم الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة متهمين، وبحوزة أحدهم (مبلغ مالى قدره 14900 جنيه من متحصلات السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، وأضافوا بأنهم قاموا بإعداد وتجهيز الأدوات المُستخدمة في السرقة وتركيبها على خط البترول بمعرفة المتهم الثاني، وقام باقي المتهمين بتأمينهم بمكان الواقعة وتصريف متحصلات السرقة واقتسامها فيما بينهم.

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن كمية من الخراطيم "مختلفة الأحجام والأطوال مجهزة بطبات معدنية" - أسلاك لحام - مواسير حديدية) مخبأة داخل مسكن أحد المتهمين وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.