خلال يوم.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بمديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 6151 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير ، 9 دراجات نارية مخالفة ، 9 مخالفات موقف عشوائي، 32 مخالفة شروط الترخيص، 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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