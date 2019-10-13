المخدر في العصير.. تفاصيل اختطاف مدير مطعم سرق 28 ألف دولار بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على المتهمين باختطاف مدير مطعم بسبب سرقته مبالغ مالية من المتهمين.

أثناء مرور الرواد معتز زايد وطارق مدحت ومحمد مصطفى وسعد محمد، ضباط مباحث قسم الساحل، بشارع شبرا، دائرة القسم، اشتبهوا في أحد الأشخاص أثناء سيره بمحل الضبط، باستبيان الأمر تبين أنه سائق، بمناقشته قرر بسابقة تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص مفاده اختطاف شقيقه مدير مطعم ومقيم بذات العنوان، واحتجازه بدائرة القسم بدعوى قيامه بسرقة مبلغ مالي 28.600 دولار وطلب منه استرداد المبلغ مالي المستولى عليه مقابل إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، تبين صحة الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما أثناء تواجدهما بمسكن المتهم الثاني، وبصحبتهما المجني عليه.

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وبمناقشة المتهمين المضبوطين أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه طلب من شقيقه سحب مبلغ مالي 28.600 ألف دولار من حسابه البنكي بالبنك العربي الإفريقي الكائن بمدينة الرحاب دائرة قسم شرطة التجمع الأول، فتوجه الأخير إلى البنك وبصحبته المجني عليه والذي تربطه به علاقة صداقة، وأثناء تواجده رفقة شقيقه بالشقة سكنهما حضر إليهما المجني عليه وقدم لهما 2 زجاجة عصير، وعقب احتسائهما استغرقا في النوم، وفور استيقاظهما اكتشفا سرقة المبلغ المالي المشار إليه، و 2 هاتف محمول، وحقيبة تحوى بعض متعلقاتهم الشخصية.

وأضاف خلال التحقيقات بأنهما تمكنا من تحديد مكان اختبائه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، فقاما بالاشتراك مع المتهم الثاني باختطافه واحتجازه بمسكن الأخير، وإكراهه على توقيع على 10 إيصالات أمانة لإجباره على رد المسروقات، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم بإرشاد المتهم الأول ضبط إيصالات الأمانة المشار إليها وبمواجهة المجني عليه أيد ما سبق، وأقر بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشقيق المتهم الأول، وقيام الأخير باصطحابه لسحب المبلغ المالي المشار إليه فخطط لسرقته بأسلوب التخدير وفى سبيل ذلك استعان بشخصين لتنفيذ مخططه أعدوا 2 زجاجة عصير بداخلهما عقار الكلوزابكس المخدر، وتوجه إلى الشقة محل سكن المتهم الأول، وقام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باقتسامهم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، والتصرف في الهواتف المحمولة بالبيع لأحد الأشخاص، وإنفاقه نصيبه من المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، واحاله اللواء رجب عبد العال، مدير قطاع الشمال، والعقيد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم الساحل، إلى النيابة العامة.