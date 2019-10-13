25 ديسمبر.. الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ"أحداث ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو"، لجلسة 25 ديسمبر؛ للحكم.
صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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