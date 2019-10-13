لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين" لـ 9 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم، لجلسة 9 نوفمبر؛ لمرافعة النيابة العامة. كما حددت المحكمة جلسة 10 و 11 نوفمبر؛ لمرافعات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتورعلى عمارة، بسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
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