التعليم: 15 مشروعا في التصفيات النهائية لمسابقة فني مبتكر لريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وأكاديمية البحث العلمي، يوم الأربعاء المقبل، حفل توزيع جوائز مسابقة "فني مبتكر 2019" لريادة الأعمال والابتكار ضمن (مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات WISE )، الذي يهدف إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب وطالبات التعليم الفني وتزويدهم بمهارات الإبتكار وريادة الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم والتعليم الفني، في تصريح له اليوم، إن المسابقة تعقد للعام الثاني علي التوالي، مشيرا إلى أنه تم هذا العام تغطية كافة المدارس الفنية الموجودة بالمحافظات نطاق المشروع، في إحدى عشر محافظة هي محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، دمياط، الشرقية، الغربية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، ولا تقتصر على المدارس المدعومة فقط من مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات.

وأضاف أن مسابقة هذا العام تشمل 3 مسارات هي التعليم الصناعي والتعليم الفندقى والزراعي والتخصصات الجديدة مثل الطاقة المتجددة واللوجستيات.

ومن جهته قال دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إنه سيحصل الفائزين بالمراكز الأولي علي جوائز بإجمالي 150000، توزع على الفائزين في كل مسار كالتالي: المركز الأول 25000 جنيه والمركز الثاني 15000 جنيه والمركز الثالث 10000جنيه، بخلاف قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار الاتفاقية، باحتضان الثلاث مشروعات التي ستفوز بالمركز الأول في المسابقة الإبتكارية في كل مسار (فني مبتكر 2019) بقيمة إجمالية 600000 ستمائة ألف جنيه، وبواقع 200000 جنيه (فقط مئتان الف جنيه) لكل مشروع محتضن.

كما يتم توفير الدعم المالي اللازم لدعم 100 مشروع من مخرجات التعليم وفني بإجمالي مبلغ 1,500,000 جنيهاً مصرياً (فقط مليون وخمسمائة الف جنيهاً مصرياً) للمساعدة في تنفيذ النموذج الأولي، مع وضع المعايير والنظم والآليات اللازمة للإشراف على صرفه بما يناسب إحتياجات المشروعات.

وكان قد تقدم للمسابقة هذا العام 5649 طالبا وطالبة ، بنسبة مشاركة للإناث بلغت 57.2% من خلال فرق عمل قدمت 2144 فكرة مشروع موزعة على مسارات المسابقة الثلاث، حيث تقدم بالمسار الصناعي 1574 مشروعا، والمسار الفندقي والزراعي 389 مشروعا، وبمسار الطاقة المتجددة واللوجستيات 181 مشروعا، خلال الفترة من 2 ديسمبر 2018 وحتى 11 أبريل 2019، في حين شارك العام الماضي 4000 طالب قدموا 1321 مشروعا.

وبحسب بيان، قد تم دراسة وتقييم الأفكار على مرحلتين من قبل لجان متخصصة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجمع الإبداع التكنولوجي، وشركة إيديا سبيس، وهي شركة مصرية متعاقد معها المشروع لتنفيذ وتقديم الدعم الفني للمسابقة، تحت إشراف ومتابعة فنية وإدارية من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

Advertisements

ونتج عن المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات لأفكارالمشروعات التي تقدم بها الطلاب اجتياز عدد 233 فكرة مشروع.

وتعتمد معايير اختيار الافكار علي جوده الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع والمستخدم والسوق المستهدف للمنتج واضح ومحدد.

وبالنسبة لفريق العمل فيجب ان يتكون من فردين على الأقل إلى 4 أفراد علي الأكثر، على أن يكونوا متنوعين في الافكار والتخصصات، بما يناسب فكرة المنتج.

كما تم عقد 36 تدريب وورشة عمل ولقاءات تقييم ودعم فني لتلك المشروعات خلال تلك المرحلة، ومن خلال اللجان الفنية المتخصصة المشكلة بمعرفة أكاديمية البحث العلمي وشركة ايديا سبيس الشريك المنفذ ومجمع الابداع التكنولوجي وتحت إشراف مشروع WISE.

وقد تم اختيار 42 مشروعا من خلال هذه التدريبات، التي عقدت في مخيم تدريبي بمجمع الإبداع التكنولوجي بمنطقة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، للمشاركة في التصفيات نصف النهائية من مسابقة فني مبتكر خلال الفترة من 28 سبتمبر 2019 إلي 2 أكتوبر 2019، وتم اختيار أفضل 5 مشروعات من كل مسار بإجمالي 15 مشروعا قد تأهلوا لعرض مشروعاتهم في المرحلة النهائية من مسابقة فني مبتكر والتنافس.

وتتكون لجنة التحكيم من مجموعة من خبراء ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال وأكاديميات البحوث والعلوم والابتكار.

وسيقام علي هامش المسابقة معرض خاص بـ أفضل 25 مشروعا وفكرة من الأفكار التي وصلت إلى التصفيات قبل النهائية.​