"ربنا يجازيه عنا خير الجزاء".. كيف تحدث السيسي عن المشير طنطاوي في 7 مشاهد؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

منذ توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في 2012، وحتى انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2014، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الذي قام به المشير محمد حسين طنطاوي، في إدارة شؤون البلاد عقب تولي المجلس العسكري السلطة في يناير 2011، وكذلك مجهوداته في بناء القوات المسلحة وتطويرها.

وخلال السنوات الـ 5 الماضية، يحضر المشير طنطاوي حفلات تخرج الدفاع الكليات والمعاهد العسكرية، فضلًا عن الاحتفالات الرسمية ومناسبات افتتاح المشروعات القومية، إلى جوار الرئيس السيسي.

وكان آخر مشاهد الإشادة بالمشير، خلال الندوة التثقيفية التي عقدت اليوم الأحد، إذ أثنى الرئيس على دور "طنطاوي"، قائلًا: "الفريق عبدربه، اتكلم عن الفرقة 16 مشاة (خلال حرب أكتوبر)، معانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات".

"تحمل ما لا تتحمله الجبال"

لعل بداية إشادة السيسي بدور المشير طنطاوي في قيادة البلاد، كانت إبان توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حينما عرضت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا عن المشير بعنوان "المشير حسين طنطاوي.. مسيرة عطاء في حب مصر"، ردًا على أي تطاول أو تشكيك في الدور الوطني الذي قام به المشير طنطاوي خاصة بعد ثورة 2011.

عُرض الفيلم خلال ندوة بمسرح الجلاء في يناير 2013، وتضمّن كلمات للفريق أول السيسي القائد العام للقوات المسلحة (وقتها) جاء فيها "كان (المشير طنطاوي) أكثرنا تفهما وحرصا على بلده، ربنا يجازيه عنا خير الجزاء، عن اللي عمله مع الجيش ومع مصر في السنة ونصف بإدارة البلاد، حيث تحمل ما لا تتحمله الجبال".

وخلال هذه الفترة حرص الفريق أول السيسي، على الإشادة مرارًا وتكرارًا خلال حديثه مع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة، بالدور الذي لعبه في بناء القوات المسلحة وتطويرها وقيادة الفترة الانتقالية بعد الثورة.

تحية خاصة

"اسمحولي أوجه التحية لوحده.. سيادة المشير حسين طنطاوي".. هكذا عبّر الرئيس السيسي عن شكره لدور المشير طنطاوي في قيادة القوات المسلحة، وذلك أثناء احتفالية الذكرى الـ 42 لانتصار أكتوبر.

وجاءت إشادة السيسي في سياق حديثه عن أن رجال الجيش ظلوا 20 عامًا يتقاضون نصف مرتباتهم لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد جيشهم.

وقال: "الجيش المصري قعد 20 سنة، الضباط والصف والجنود ياخدوا نصف المرتب علشان يحقق قدرة اقتصادية تساعده.. والجيش دايما قدام عنيه مصر بس مش حد تاني، وهيفضل جيش مصر جيش المصريين ولن يكون له ولاء إلا للمصريين.. وكان بطل هذه الفكرة، اسمحولي أوجه التحية له لوحده، السيد المشير حسين طنطاوي".

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تحية ومصافحة

خلال حفل تخرج دفعة جديدة بمعهد ضباط الصف في يوليو 2016، وبينما ذهب اللواء أركان حرب محمد عبدالحي محمود، مدير المعهد لتقدم المصحف كهدية للرئيس السيسي، وقف أمام المشير طنطاوي، بدلًا من السيسي لتأدية التحية العسكرية، لكنه سرعان ما تدارك الأمر، قبل أن يبتسم الرئيس ثم خاطبه وهو ينظر إلى المشير.

وقبَّل الرئيس المصحف ثم توجه إلى المشير طنطاوي مصافحًا إياه، ثم استلم منه الأخير المصحف وقبَّله أيضًا وسط تصفيق الحاضرين.

نظارة الميدان

أثناء حضور حفل تخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بيوليو 2016، ابتسم الرئيس السيسي لحظة ظهور رجال المظلات من طلبة الكلية الحربية، وتحدث إلى المشير طنطاوي، مع إعطائه نظارة الميدان لمشاهدتهم في السماء.

دور جليل

في حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة عام 2017، أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي قام به المشير طنطاوي عند توليه مسؤولية قيادة المجلس العسكري، فاستطاع أن يتجاوز بمصر تلك المرحلة بكل ما أحاط بها من ظروف غير مسبوقة في تاريخها.

وقال السيسي: إن التاريخ سيتوقف أمام الدور الجليل الذي أداه المشير محمد حسين طنطاوي لحماية الوطن والحفاظ عليه والتحمل للعبور بسلام بمرحلة من أصعب المراحل التي مرت بمصر، مضيفًا: "تولى الأمر في ظروف في منتهى القسوة وبفضل الله ربنا مكنه من أن يتجاوز بمصر من هذه الظروف".

دفعة المشير

شهد الرئيس السيسي، تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، في يوليو 2018، حملت الدفعة 112 حربية، والدفعة 47 المعهد الفني للقوات المسلحة، اسم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.