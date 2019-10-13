سليمان وهدان: رد مجلس النواب على بيان الحكومة بعد انتهاء اللجان من تقاريرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن لجنة دراسة تقرير الحكومة والتي من المرتقب أن تبدأ أعمالها غدا الاثنين، ستبدأ كتابة ردها على تقرير الحكومة بعد انتهاء اللجان البرلمانية من كتابة تقاريرها في هذا الصدد.

وهاجم وهدان، في تصريحات لمصراوي، ما أسماه بالهجمة البربرية التي يقوم بها رجب أردوغان، رئيس الوزراء التركي في سوريا، مؤكدًا أن هدفها إحداث تغييرات في شكل المنطقة.

وتابع: "الصورة الآن واضحة، أردوغان هو راعي الفكر الإرهابي الداعشي المتطرف، لاسميا وأنه يفتح السجون الآن لداعش"

وطالب وهدان المجتمع الدولي بالتدخل لما يحدث من انتهاك واضح لسوريا الحبيبة.​