رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد- أ ش أ:

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي.

ويهدف الاجتماع إلى إحاطة المجموعة العربية بما تم في الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة التنفيذية على مدار اليومين الماضيين وتنسيق المواقف العربية في شأن القضايا التي ستطرح على أجندة الجمعية العمومية للاتحاد.

واستعرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب - مُمثل المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية - تقريرا حول أعمال اللجنة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمناصب الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، إلى جانب تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة، أو إضافية على جدول أعمال الجمعية العامة أو المجلس الحاكم.

يشار إلى أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية - الذي يضم وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي - يأتي في إطار التشاور بين البرلمانات العربية أعضاء الاتحاد فيما بينها، حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد، وصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا، بما يخدم مصالح وغايات الدول العربية ويعزز من مواقفها في المحافل الدولية. ​