السيسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضاته مع القوات المسلحة لتولي الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل المفاوضات التي دارت بينه وبين قيادات القوات المسلحة قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "لما اتفقت معاهم وقالولي تترشح قولت مستعد أترشح، بس أنتم هتشتغلوا زي ما أنا عايز تحت رجلين المصريين، مقصدش تعبير سلبي بالكلمة دي لكن المقصود هتعملوا كل حاجة علشان خاطر مصر".

وتابع السيسي: "الطبيبعي يقولولي خليك معانا في الجيش ونجيب حد تاني يتولى الأمر، لكن كان كمان الشرط إن مصر تقدم أفضل ما عندها، والله العظيم اللي اتعمل بواسطة الجيش في مصر فوق الخيال ويتكتب في التاريخ إن في جيش قام ببلد مع الحكومة علشان تطلع للأمام، ضيعنا كتير أوي خلال السنين اللي فاتت وكنا متأخرين أوي، بس بسم الله ما شاء الله".

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.