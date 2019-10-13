أخبار مصر | محافظة الجيزة تطلق حملة لمكافحة البلهارسيا بعدد من القرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تطلق حملة لمكافحة البلهارسيا بعدد من القرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة تطعيم لأهالي مراكز ومدن الصف وأبو النمرس وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر خلال الفترة من 2010 حتى 711 لمكافحة مرض البلهارسيا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة أبنائها وحمايتهم من الأمراض، حيث تستهدف الحملة البؤر ذات الانتشار العالي لمرض البلهارسيا والتي تتمركز في قرى المساندة وكفر الرفاعي بمركز ومدينة العياط وطموة بمركز ومدينة أبو النمرس والودى بمركز ومدينة الصف والاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى الرقة البحرية والكداية بمركز ومدينة أطفيح.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المعنية ومديريات التربية والتعليم والاوقاف والمنطقة الأزهرية، لإخطار المواطنين بمواعيد الحملات ونشر الوعى بأهميتها وتقديم الدعم الكامل من أجل إنجاحها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وذلك حرصًا على الصحة العامة لمواطنى الجيزة.

وأكد المحافظ أن المستهدف تطعيمهم بالحملة 28 ألفا و200 مواطن من سكان وأطفال تلك القرى، بالإضافة إلى أنه سيتم تجريع الأطفال بالمدراس من الصف الاول الابتدائي حتى السادس الابتدائي بمراكز العياط وأبو النمرس والصف وذلك عن طريق أقراص سهلة البلع.

وأشارت الدكتورة سيدة علي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الإدارات الصحية المعنية بالحملة تقوم حاليًا بنشاط مكثف استعدادًا للحملة بالمتابعة مع إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية حيث تم التجهيز للحملة وعقد الاجتماعات لفريق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية وعقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة بالحملة وجار عمل الدعاية اللازمة لها.