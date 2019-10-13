أخبار مصر | التضامن: ختام المرحلة الثانية من مبادرة الدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: ختام المرحلة الثانية من مبادرة الدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتى نظمتها الوزارة في محافظة دمياط بمشاركة 120 فتاة من محافظات الاسكندرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومدير عام إدارة الدفاع الاجتماعى بالوزارة.

وأكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية، أن الفعاليات تضمنت احتفالية تحت عنوان " في حب مصر "بمشاركة الفتيات من 7 مؤسسات في مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، أيضًا تم تنظيم رحلات ترفيهية للفتيات.

وأشارت إلى أن المؤسسات المشاركة هى دار ضيافة القبة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنصورة ومؤسسة رعاية الفتيات بالباكتوش ومؤسسة القاصرات ببورسعيد ودار الفتاة لرعاية الفتيات بالإسكندرية ودار ضيافة البنات بدمياط.

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ولفتت الألفى إلي أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الأبناء وتلبية إحتياجاتهم والمشاركة الفعالة في مظاهر الحياة العامة وتعديل سلوكهم عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساهم في دمج أبناء دور الرعاية.

كما أكدت الألفي أن عدد مؤسسات الرعاية يبلغ 40 مؤسسة منها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 دور ملاحظة، مضيفة أن مؤسسات الدفاع الاجتماعى تعمل على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو للانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين حتى لا يتردى أحد أبنائها بعد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و189 نادى دفاع اجتماعي.

الجدير بالذكر أنه في ختام الاحتفال تم او يع الهدايا على كافة الفتيات المشاركات كما تم تكريم المتسابقات الفائزات، حيث حصل على المركز الأول في المسابقات الدينية والثقافية دار ضيافة البنات بدمياط، ويليه في المركز الثانى دار ضيافة القبة للفتيات بالقاهرة.