أخبار مصر | نقابة الصيادلة: صرف 10 آلاف جنيه لبنات الصيدلي المتوفي عند الزواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصيادلة: صرف 10 آلاف جنيه لبنات الصيدلي المتوفي عند الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة واللجنة المعاونة له والمكونة من كل من الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، بإضافة بند جديد الى المادة الرابعة من لائحة صندوق الإعانات والزمالة (استحقاق) يتضمن صرف مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة زواج بنات الصيدلي المتوفي (الأب).

وأوضحت النقابة أن الأوراق المطلوبة لصرف المبلغ قسيمة الزواج خلال عام من تاريخ تحرير وثيقة الزواج، بالإضافة لشهادة وفاة الأب.