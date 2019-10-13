أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

جاء ذلك بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، الإعلامي سيف زاهر، مسئول أمانة الشئون الفنية والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى الدكتور شریف والي، محافظ نادي الروتاري بمنطقة القاهرة، وعدد من لاعبي كرة القدم السابقين أبرزهم أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، حازم إمام.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز بنها - قليوب - طوخ - شبين القناطر)، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع كمية من المستلزمات المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة بقري (اخناوای - دفرة - شقرف- الرجدية) بمركز طنطا، وقامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بإقامة عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناطق (حى الأسمرات بالمقطم - الزاوية الحمراء - الوايلي - الموسکی)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بإقامة معرض لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمركز البدرشين، فضلا عن تنظيم فصل محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بإنشاء عدة فصول محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية، أقامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا عدة منافذ لبيع السلع التموينية والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز (دير مواس - بني مزار - أبوقرقاص)، واقامت أمانة الحزب بمحافظة أسوان معرض لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة أمام موقف الرمادي بمركز إدفو فضلا عن القيام بأعمال نظافة وتجميل لمنطقة السوق السياحي بمدينة أسوان.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء بتوزيع العديد من الحقائب المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة بمدينتي (أبورديس - الطور)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ندوتين حول مخاطر أمراض السرطان وتوزيع نشرات تتضمن كيفية الوقاية منها بقريتي (جبل النجار بمركز ابشواي - الغرق بمركز اطسا) في اطار تفعيل مبادرة (أنتي عظيمة)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوتين حول مخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي المصري بمركزی (الخارجة - باريس).

