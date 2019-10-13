أخبار مصر | "إعلام البرلمان" توافق على قانون المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إعلام البرلمان" توافق على قانون المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير من حيث المبدأ، بحضور الدكتور خالد عناني وزير الآثار.

وكشف وزير الآثار، عن أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنية، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الان من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الاخري، مُشيرًا إلي أن الهيئة سيكون لها مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس ادارة وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذي ونائبين له كما سيتم عمل لوائح لمجلس الادارة مثلما هو الحال في مكتبة الاسكندرية، كما أن القانون يتيح مشاركة خبراء اجانب في الادارة وبالفعل هناك منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونو في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الامور الاخري بعيدا عن مجال الاثار.

كما أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنة، مُشيرًا إلى أن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفان.