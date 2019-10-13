أخبار مصر | ختام معسكر "سفراء الأزهر" التدريبي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام معسكر "سفراء الأزهر" التدريبي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات المعسكر التدريبي لمسؤولي مشروع "سفراء الأزهر" والذي أقيم في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019م، وأقيمت فعالياته بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وبمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب".

وتناول المعسكر كيفية الإعداد التكنولوجي والمهاري والفكري للمسؤولين، بهدف تنمية مهارات المتدربين بالإعداد التكنولوجى والمهارى والفكرى اللازم، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة علي عقد دورات تدريبية بكلياتهم المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، ويشارك بالمعسكر 25 من منسقى المشروع من عدد 15 كلية.

وتضمن التدريب عددًا من المهارات منها، استخدام برنامج الإكسيل والفنيات الخاصة به، وأسس اختيار فريق العمل ومهارات فريق العمل الجماعي، استخدام الخصائص المتقدمة للبريد الاليكتروني والمراسلات الاليكترونية، والتدرب على برنامج قواعد البيانات لإستخدامها في الربط بين المشروع الرئيسى والكليات من خلال برنامج تم إعداده لإدارة مشروع سفراء الأزهر، وكذا كيفية ربط البيانات بالمراسلات.

كما شارك أعضاء المعسكر في الإحتفال بمرور ١٢٠ عاما على ميلاد، ألكسندر صاروخان، أحد رموز الكاريكاتير بمصر، وقاموا بعمل جولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. وانتهت فعاليات المعسكر بورشة عمل للوقوف على مدى استفادة المشاركين من المهارات التي قاموا بالتدرب عليها، وطالبتهم د. أنوار عثمان المشرف العام علي مشروع "سفراء الازهر"، بتنفيذ خطة العمل القادمة وتكليفهم بإنشاء فرق عمل بكلياتهم والالتزام بوسائل التكنولوجيا الحديثة في عملهم.

جدير بالذكر أن مشروع سفراء الأزهر، ترعاه منظمة خريجي الأزهر، ويهدف إلي تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – إتصال – إدارة –¬ إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

