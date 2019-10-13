أخبار مصر | برلمانية تشيد بقرار فصل المعلمين الإخوان وتطالب بتعميمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بقرار فصل المعلمين الإخوان وتطالب بتعميمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلم تابع للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة.

وأشارت إيناس، إلى أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون ان يتم اتخاذ اى موقف تجاههم، لاسيما وان ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة، ولفتت إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فانه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس اى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.