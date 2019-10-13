أخبار مصر | برلمانية تطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير لوقف العدوان التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير لوقف العدوان التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، العدوان التركي الغاشم الذي وقع على شمال سوريا، مؤكدة أن ما يقوم به أردوغان ضد الشعب السوري في المنطقة الكردية بشمال سوريا يعد جريمة حرب وإبادة للإنسانية.

وأضافت "درويش"، أن ما يقوم بيه الرئيس التركي في سوريا هو تدخل سافر على استقلال وسيادة الدولة السورية كما يعزز قدرات الإرهابيين ويزعزع استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدولي، مُشيدة بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية والذي شهد إجماعا عربيا على إدانة للعدوان التركي على سوريا، وسط مطالبات بخروج كل القوات الأجنبية من البلد الذي يشهد حربا مستعرة منذ سنوات، قائلة: أن تحفظت قطر على بيان جامعة الدولي العربية الذي أدان العدوان التركي ودعمها للحرب على سوريا ليس بغريب على دولة دائما تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغرضها إسقاط وهدم الدول العربية.

وتابعت: أن ما يصدر من تصرفات لقيادة تركية يثبت المؤامرة على الدول العربية من خلال إعلامها الكاذب لرجوع مرة أخرى للدوله العثمانية والفكرة المسيطرة على أردوغان وهو استعمار الدول مره أخرى.

وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بوقف العدوان السافر وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري.