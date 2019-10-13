أخبار مصر | فرج عامر لوزير التعليم: "الكتب الدراسية لم تسلم إلى التلاميذ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر لوزير التعليم: "الكتب الدراسية لم تسلم إلى التلاميذ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تسلم الكتب الى تلاميذ الصف الأول الإعدادي إلى نهاية المرحلة الإعدادية، رغم أن العام الدراسي أوشك على انتهاء الترم الثاني منه.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "حينما تواصل عدد من أولياء الأمور مع وزارة التربية أفادت بأنها ستوفر الكتب في غضون أسبوع كحد أقصى إلا انه لم يحدث إلى الآن، مؤكدًا أن الإهمال الحكومي يزداد يوما بعد يوم، وحينما يصل التلاعب بالنشء وبالعملية التعليمية، فعلى الوزير أن يترك موقع لمن يستطيع أن يدير هذا الملف.

كما ناشد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الحكومة بالتدخل لوقف مهزلة وزارة التربية والتعليم وتوفير الكتب الدراسية، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى فما من عام دراسي الا وتتكرر ذات المشكلة وهي تأخر طباعة الكتب.