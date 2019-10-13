أخبار مصر | فريق 'فرحة' الغنائى يشارك في احتفال 'أم البطل' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق 'فرحة' الغنائى يشارك في احتفال 'أم البطل' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك فريق "فرحة" الغنائي في احتفال "أم البطل"، الذي ينظمه نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية، بمناسبة أعياد أكتوبر، وتكرم فيه رموز الحرب وأسر شهداء الإرهاب، والمقرر إقامته غدًا الإثنين الساعة ٦ مساءً على مسرح النقابة.

ويقوم فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان، بتقديم حفل غنائي وطني، بقيادة الموسيقار الكبير الدكتور سمير القمري، ويقوم بالغناء فيها المطربون الجدد: إسلام علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلي، تغريد محمود، أسماء فودة، هدير محمود، نورا عبد المنعم، سندس عبدالتواب، فيروز إسماعيل، وذلك مع: إسلام القمري، أحمد محمود، خالد زين، أسامه القمري، خالد السيسي.

كما يشارك بالحفل، الشاعر علاء جانب الحاصل على جائزة أمير الشعراء بالوطن العربي، ويُلقي ثلاث قصائد عن أكتوبر وشهداء الوطن، وفي حب مصر.

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ويشهد الاحتفال أيضًا، تكريمًا خاصًا لاسم الفريق مهندس مدكور أبو العز، الذي قام بالإعداد لأول ضربة جوية مصرية بعد 40 يومًا من نكسة يونيو 1967 على قوات العدو الإسرائيلي، وكان قائدًا للقوات الجوية.

وتستضيف النقابة في الحفل، عددًا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، كما ستقوم بتكريمهن، ومن بينهن إبنة العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة ٣٩ صاعقة في حرب أكتوبر، ليلى الرفاعي، وإبنة اللواء محمد فهيم ريان أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران السيدة "دينا ريان"، وتتضمن الفعالية حفلًا غنائيًا وطنيًا، بقيادة الفنان الكبير الدكتور سمير القمري.

وأعلن حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط، عن إجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء، ودور المرأة في حياة أبطالنا، وذلك على هامش الحفل؛ حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، ويدير اللقاء الكاتبة الصحفية سلوى علوان.