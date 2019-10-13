أخبار مصر | سؤال برلماني عن موعد تسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني عن موعد تسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن موعد تسوية أوضاع جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

وقالت الشيخ، في نص السؤال، إن هناك ظلما كبيرا واقعا على الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء فترة الخدمة، ولا يوجد من يرفع عنهم هذا الظلم، وآمالهم وتطلعاتهم موقوفة على قرار من الحكومة، والتي سبقت وأن وعدت بتسوية أوضاع جميع الحاصلين على مؤهلات عليا ألا أنه على أرض الواقع لم تنفذ الحكومة وعودها كعادتها.

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، حرص على توفيق أوضاع العاملين بمختلف وحدات الجهاز الإداري، حيث نصت المادة "189" من القانون المشار إليه، على إعادة تعيين الموظف المعين والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير المالية، بتلبية مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا، إسوةً بزملائهم.