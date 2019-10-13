مصر | لخلافات عائلية.. الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة حاولت الانتحار بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات عائلية.. الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة حاولت الانتحار بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق في واقعة، محاولة فتاة الانتحار قفزا من شرفة منزلها، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بها، وإعداد تقرير شامل عنها، واستدعاء أسرة الفتاه لسماع أقوالهم.

وكشف تحقيقات النيابة أن الفتاه في عقدها الثاني من العمر، تشاجرت مع أسرتها ويوم الواقعة، احتد بينهم الشجار فألقت نفسها من الدور الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور مضاعفة، وسحجات وكدمات مختلفة.



وتلقى قسم شرطة الجمالية إخطارا من المستشفى يفيد بوصول فتاة مصابة بكدمات وسحجات واشتباه بحالة نزيف، وبالانتقال تبين أنها حالة شروع في انتحار وحرر المحضر الرسمي بالواقعة.

