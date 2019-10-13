مصر | بعد التصالح.. إخلاء سبيل متهم بالاعتداء الجنسي على طفل متوحد بمصر القديمة

وكشفت التحقيقات أن الطفل يدعى «حسام. م. ي» عمره ١٠ سنوات، مريض بالتوحد ولديه إعاقة ذهنية، وكان يلهو أمام منزله في أحد الأيام فاستغل أحد الجيران «لديه خلافات مع والده»، غفلة أسرته عنه وتأخره الذهني، واستدرجه الى أحد مراكز الشباب بمنطقة زهراء مصر القديمة، واعتدى عليه جنسيا، ثم تركه وهرب.



وأضافت التحقيقات، أن الطفل عاد لأسرته في حالة انهيار وذعر، واكتشف شقيقه الأكبر الحادث، فأخبر والده الذي علم أن جاره وراء ارتكابها، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا يتهم فيه جاره بالاعتداء على نجله الصغير جنسيا.



وبعد ضبط المتهم، أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة هتك عرض طفل صغير، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمركز ومحيط الحادث، وتفريغها وإعداد تقرير حولها، كما أمرت باستدعاء خفير المركز والمسئولين به لسماع أقوالهم في الواقعة، واستدعاء أسرة الطفل لاستكمال سماع أقوالهم.



كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الأطباء الشرعيين، وإعداد تقرير حول ما تعرض له من اعتداء، وإعداد تقرير بذلك، للتأكد من صحة الواقعة.



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من «م.ي» بتعرض نجله الصغير لاعتداء جنسي من أحد الأشخاص، وبعد إجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

