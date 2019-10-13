مصر | تأجيل نظر طعون رئيس "الزمالك" على قرارات "الأولمبية" لـ 24 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر طعون رئيس "الزمالك" على قرارات "الأولمبية" لـ 24 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنه فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضت فيها بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.

وأمرت المحكمة، بإعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.

كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.

