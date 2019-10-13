مصر | 27 أكتوبر.. نظر دعوى بطلان إعلان انتخابات نقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 أكتوبر.. نظر دعوى بطلان إعلان انتخابات نقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى أبو العزم، المطالبة بوقف انتخابات نقابة صيادلة مصر، والتي أجريت بشهر مارس الماضي، لجلسة ٢٧ أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم ٢٩٦٤٦ لسنة ٧٣ نقابة الصيادلة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات النقابة 721 شخصا لكل المقاعد، والمرشحين على مقعد النقيب العام بلغ 13 مرشحا بعد التنازلات، من أصل 24 مرشحا، أبرزهم الدكتور كرم كردي، الدكتور ثروت حجاج، الدكتور محمد الشيخ، الدكتور جميل بقطر، ووائل علي، فيما انسحبت الدكتورة منى المهدي من ماراثون المنافسة على مقعد نقيب الصيادلة.