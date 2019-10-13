مصر | استعجال تقرير "الطب الشرعي" لطفل اغتصبه والده بالعجوزة

وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، في وقت سابق تجديد حبس والد الطفل ويدعى "أحمد" في عقده الثالث من عمره، بعدما تعدى على نجله جنسيًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت الأم تقدمت ببلاغ تتهم فيها زوجها بهتك عرض الطفل.

وأمرت نيابة العجوزة، بحبس والد الطفل الذي تعرض للاغتصاب، بعد اتهام الأم بأن زوجها هو الذي قام بذلك، بعدما جاء الطفل وروى لها ما حدث من والده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأم بعد اتهام زوجها لها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه.

وباشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء الأب ويدعى "أحمد.ع" البالغ من العمر 32 عامًا جنسيًا بنجله ويدعى "عمر" البالغ من العمر 8 سنوات، فيما طلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، في واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، أن الطفل قام بإبلاغ والدته على الفور لأنه لم يعلم ماذا يحدث له من قبل والده، وعندما تقدمت الزوجة بالبلاغ ضد زوجها في هتك عرض طفلها، تقدم هو ببلاغ يتهمها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه، وتم تبرأتها.

