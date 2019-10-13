مصر | حجز محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو" لـ 25 ديسمبر للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو" لـ 25 ديسمبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المُتهمين محمد عبد الحميد ومحمد شوقي بالقضية المعروفة بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

