مصر | لغرق طفل في بالوعة.. استمرار حبس مدير "الصرف الصحي" بالجيزة ومراقب الشبكات

وتابعت نيابة العمرانية والطالبية، التحقيق حول واقعة مصرع طفل غرق في بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما طالبت الصحيفة الجنائية الخاص بمراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، لبيان الحالة الجنائية الخاصة به إذا كان هناك أحكام قضائية عليه من عدمه، فيما وجهت له تهمة الإهمال والتقصير.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسئولي الصرف الصحي، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عددًا من المسئولين بحي العمرانية، وبهيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وتمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانية، المتهم الثاني، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادي الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التي يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادي مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي

