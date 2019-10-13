مصر | حجز إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث المطرية" للنطق بالحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث المطرية" للنطق بالحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 17 أكتوبر الجاري؛ للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.