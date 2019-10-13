مصر | "التأديبية" تعاقب متسببي حادث قطار الإسكندرية بالفصل من الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التأديبية" تعاقب متسببي حادث قطار الإسكندرية بالفصل من الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمعاقبة كلً من قائد القطار رقم ١٣ التابع لمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، بالفصل من الخدمة ومعاقبة قائد ومساعد قائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بهيئة السكة الحديد بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه كلٍ منهما قبل الترقية.

قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية في القضية رقم ٢٠٦ لعام ٢٠١٧ والشهيرة إعلاميًا بحادث " قطار الإسكندرية" والذي وقع في ١٣ أغسطس عام ٢٠١٧، وأودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطنًا وإصابة مائتين وستة وثلاثين أخرين وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو ثمانون مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنية



وباشر التحقيقات في الواقعة المكتب الفني التابع لهيئة النيابة الإدارية، أمام المستشار محمود إبراهيم -عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت فيها إلى إحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة التأديبية وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية المتهمين آنفي الذكر،