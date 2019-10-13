مصر | "اشتعال النيران وآثار الدمار والإتلاف" ضمن أحراز "اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اشتعال النيران وآثار الدمار والإتلاف" ضمن أحراز "اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، عدد من الصور التي تضمنتها الأحراز بقضية "اقتحام قسم التبين"، فيها ما ظهر من أشخاص يستقلون دراجات نارية، وأدوات تشبه العصى، عربات نقل.

واشتمل العرض مقطع مصور يظهر فيه القسم، ويظهر عدد من الأشخاص واقفون أمام القسم، وينادون على بعضهم، فيما وثق مقطع آخر آثار حريق في محيط القسم، وآثار دمار وإتلاف بالرصيف أمامه، كما ظهرت سيارة نقل استقلها أشخاص.

واستعرضت المحكمة فيديو آخر لآثار نيران بالقسم، وشخص يقود دراجة يخرج بها من الداخل، واستعرضت المحكمة فيديو مأخذ من فضائية MBC مصر للقبض على عدد من المتهمين بالقضية، وعدد من الشهود عن الواقعة، فيما تضمنت الأحراز فيديو من قناة الجزيرة القطرية به شريط لخبر عاجل يقول: "اشتعال النيران في مركز شرطة التبين بحلوان".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.