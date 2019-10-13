شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «صوت مصر» شريكاً في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة «قمة صوت مصر» عن اختيار «القمة» لتكون شريكا في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية في القاهرة للعام الثالث، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك على مدار 4 أيام خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم.

وتعقد جامعة الدول العربية أسبوع الاستدامة، والذي يحظى برعاية الدولة المصرية، في إطار حرصها على نشر مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية وأهدافها بهدف خلق حلقة اتصال وشراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمساندة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة للمنطقة، وتنفيذ خطة 2030، من خلال حوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط في المنطقة العربية مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.

وتقول الإعلامية لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة سي سى بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومؤسس «قمة صوت مصر»: "استطاعت «قمة صوت مصر» منذ انعقادها لأول مرة عام 2016 أن تكون شريكا فعالا في تحقيق رؤى الدولة المصرية في عمليات التنمية من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها، لتصبح القمة منصة فعالة تطرح قضايا التنمية بجوانبها المختلفة، ومن هنا جاء اختيار جامعة الدول العربية “لقمة صوت مصر«للانعقاد ثاني أيام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة».

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وأضافت «كامل»: «مع تزايد الجهود الدولية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كان من الضروري أن تتعاون»قمة صوت مصر«مع جامعة الدول العربية في سبيل تحقيق أجندة 2030، فقد نجحنا خلال الدورات الثلاث السابقة للقمة في تعزيز دور الأفراد من خلال استضافة سفراء المنطقة العربية وصناع التغيير الحقيقي وعرض مجهوداتهم وتجاربهم الملهمة التي من شأنها ابتكار وتحسين الخدمات في كافة القطاعات من تعليم وصحة وثقافة، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل ومستدام أمام الأجيال القادمة، مؤكدة حرصها على مشاركة ودعوة الشباب من الجامعات المصرية لحضور فعاليات القمة فهم اللاعبون الأساسيون لإحداث التغيير في مستقبل المنطقة».

وتشهد جلسات «قمة صوت مصر» التي ستعقد في الرابع من نوفمبر حضور ومشاركة عدد من الشخصيات العالمية والمصرية البارزة مثل دكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، جوردون تريدجولد الخبير الاستراتيجي، الدكتور صلاح حسن خبير التسويق العالمي بجامعة جورج واشنطن، مريم فرج مدير قسم المسؤولية الاجتماعية بمجموعة MBC الأمل، سارة جالو خبيرة التسويق السياحي، نادين عبدالغفار مؤسس Art d’ Egypte، وفرزانا باد ويل خبيرة العلاقات العامة بجامعة أكسفورد، جوهانس لارتشر المدير العام للخدمات الرقمية لمجموعة MBC، سكوت جوثرى خبير التسويق المؤثر وغيرهم من الخبراء الدوليين.

وتعد قمة «صوت مصر» أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، وتهدف «القمة» التي انعقدت لأول مرة عام 2016 إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والهامة لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية.

وخلال دورتها الثالثة التي عقدت في أكتوبر 2018، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، خرجت قمة «صوت مصر» بعدد من التوصيات من ضمنها إقامة عدد من المنتديات المتخصصة بشكل دوري وهو ما تم بالفعل، حيث عقدت في إبريل الماضي قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهي القمة التي تناولت التحولات الرقمية والشمول المالي في مصر، وعرض خلالها وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الإجراءات التي تقوم بها مصر في سبيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، كما تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لربط المصريين في الخارج بوطنهم.