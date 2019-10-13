شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية وزحام أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر ، كثافات مرورية عالية وزحام سيارات، بسبب تعطل إحدى السيارات عليه، وهو ما تزامن أيضا مع ساعة الذروة حيث خروج المدارس والموظفين.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” مشهد الزحام على كوبرى أكتوبر المتجه لمدينة نصر، حيث تسببت كثافات السيارات فى إحداث حالة من التكدس المرورى.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.