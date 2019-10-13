شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدارالساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

الرئيس يكرم البطل أحمد فوزى مجند الجيش فاقد قدميه فى الحرب ضد الإرهاب برفح

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، البطل أحمد فوزى حسن من أبطال الصاعقة، والذى أصيب فى إحدى العمليات فى رفح، وبترت قدميه.

العصفور الأزرق يؤرق نوم أردوغان.. حملة اعتقالات تستهدف رواد مواقع التواصل

طالت سياسة القمع والتنكيل التى يتبعها الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان ضد المعارضين لسياسته مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

حكيم وعمر عبد اللات يشدوان بالأغانى الوطنية فى الندوة التثقيفية الـ 31

شارك الفنان عمر عبد اللات، فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، حيث أدى أغنية "يحكى أن"، التى اهداها للجيش المصرى، فيما أدى عدد من الفنانين والفرق الغنائية أغانى وطنية عن عظمة الجيش المصرى، وقدم الفنان حكيم أغنية عن الجيش المصرى.

الرئيس مشيدا بأبطال فيلم الممر: "محتاجين فيلم زى ده كل 6 شهور على الأقل"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء أبطال فيلم الممر، قائلا:"بشكركم وبقولكم إن الفيلم كان رسالة جميلة جدا، والأداء اللى كل من شارك كان اداء يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير مصرى".

وزير خارجية البحرين: العدوان التركى على سوريا أكد أهمية دعوة الرئيس السيسى لدور عربى موحد

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن العدوان التركى على سوريا يؤكد ضرورة تنفيذ ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال زيارته إلى البحرين العام الماضى، من وجوب بلورة دور عربى موحد إزاء الملف السورى.

سوريا الديمقراطية: فرار 785 داعشيا أجنبيا بمساندة جيش الاحتلال التركى

أكدت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى لها فرار 785 عنصرا من منتسبى داعش الأجانب من مخيم عين عيسى بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركى ومساندة من الهجوم التركى ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار.

هند صبرى بالندوة التثقيفية: شرف عظيم تجسيد زوجة المحارب فى فيلم الممر

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أكدت الفنانة هند صبرى، أن فيلم الممر يعبر عن تحول إدارة الشعب المصرى من الهزيمة إلى النصر.

الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة تعرض مشاهد من فيلم "الممر"

أشادت الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بفيلم "الممر" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة.

اتحاد المعلمين العرب يطالب المجتمع الدولى بالوقوف أمام مؤامرات أردوغان فى سوريا

أصدر اتحاد المعلمين العرب، المنعقد بالقاهرة برئاسة خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب بحضور وفود 12 دولة عربية، بيانا ضد العدوان التركي الآثم على الأراضى السورية الذى يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.





فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.





خبير تقنى بالندوة التثقيفية الـ31: الهواتف الذكية تراقب كل تفاصيل حياتنا

أكد الدكتور محمد الجندى نائب مدير مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية فى مصر، أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دورا كبيرا فى انحصار مركزية الدولة ومهد الطرق إلى سيطرة مؤسسات تقنية على السياسة والاقتصاد .

الزراعة تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر استيراد طيور الزينة من الخارج، كإجراء احترازى لمواجهة الأمراض الوبائية، خاصة أنفلونزا الطيور، مع دخول فصل الشتاء، حفاظا على الثروة الداجنة.





لجان الإخوان الإلكترونية تفبرك مقالا لـ"دندراوى الهوارى" بعنوان "ماء أم إنتماء؟!"

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية عبر لجانها الالكترونية وصفحاتها المشبوهة بمواقع التواصل، إلى تشويه الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365" من خلال نسب مقال له لا يمت للحقيقة بصلة.